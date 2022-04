Bamba, jovem médio do V. Guimarães, à espreita de uma estreia de luxo

Natural da Costa do Marfim, médio esteve cinco anos nos italianos do Pro Vercelli e foi logo aprovado mal treinou na Academia.

Ibrahima Bamba, de apenas 19 anos, pode ser a grande novidade no onze do V. Guimarães no jogo de domingo, contra o FC Porto. O médio espreita a titularidade, tendo em conta que Pepa não pode contar com Alfa Semedo, que cumpre castigo, enquanto Tomás Händel continua lesionado.

Caso a aposta recaia em Bamba, o médio vai estrear-se como titular, depois de ter sido suplente utilizado com o Benfica, Marítimo e Moreirense, num total de 41 minutos no campeonato. No último jogo, em Moreira de Cónegos, entrou aos 82 minutos e esteve em bom plano, ajudando a equipa a segurar os três pontos.

Além do batismo como titular na Liga Bwin, Bamba jogará pela primeira vez no D. Afonso Henriques, depois de ter alinhado sempre fora nos três jogos anteriores. O médio pode ter, assim, uma estreia de luxo contra um dos grandes do futebol português. Natural da Costa do Marfim, mas também com passaporte italiano, o camisola 41 dos vitorianos começou a ainda curta carreira em 2015, em Itália, nos sub-16 do Pro Vercelli. Tinha então 14 anos.

Numa altura em que estava a cumprir a quinta época na equipa italiana, Bamba foi aconselhado a Carlos Freitas pelo empresário do médio, o francês Emmanuel Sebastien Garçon. Por já estar referenciado pelo departamento de scouting que o então Diretor Geral do Vitória tinha montado em Paris, o jogador viajou para Guimarães e esteve alguns dias à experiência nos sub-23, mas rapidamente passou para a equipa B. Esta época tem trabalhado com frequência com Pepa, que conta com um jogador que, com 1,84 metros, tem boa capacidade de recuperação de bolas e boa leitura de jogo, para além de ser evoluído taticamente. Além de médio, pode ainda atuar como central.