Aziz ainda pode valer encaixe de um milhão em Guimarães: eis os detalhes

O avançado Aziz está em vias de ser emprestado ao Rio Ave, com uma cláusula de obrigação de compra caso se verifique a subida de divisão dos vila-condenses.

Sem espaço no ataque do V. Guimarães, Yakubu Aziz será o próximo jogador a vincular-se ao Rio Ave, depois do guarda-redes Jhonatan. As negociações entre os dois clubes estão muito avançadas e o avançado deverá ser emprestado por uma época, com uma cláusula de obrigação de compra do passe caso se verifique a subida de divisão dos vila-condenses, despromovidos à II Liga na época anterior. O valor deverá rondar um milhão de euros, precisamente o mesmo montante que o Vitória havia acertado com o Quarabag, mas a desembolsar no imediato.

Alcançado o acordo, Aziz chegou mesmo a viajar para a Áustria a fim de discutir os termos do contrato, mas o negócio acabou por abortar a partir do momento em que o clube do Azerbaijão tentou baixar o preço fixado pela sociedade desportiva dos minhotos.

De volta Portugal, Aziz foi confrontado então com o interesse do clube de Vila do Conde e manifestou-se recetivo à mudança, tanto mais que foi feliz na experiência que teve ao serviço do Estoril, na época anterior, igualmente no segundo escalão do futebol português, terminando mesmo o campeonato como terceiro melhor marcador, com 12 golos, e comemorando o título de campeão nacional. A repetição desse desfecho, ou a simples promoção do Rio Ave, proporcionará automaticamente um importante encaixe, à luz da cláusula que constará no contrato de empréstimo do ponta de lança ganês de 22 anos, estando o acordo dependente de pequenos detalhes, numa altura em que os canais de comunicação entre Vitória e Rio Ave fluem sem ruídos, como se verificou na recente transferência do central Borevkovic, com os minhotos a acertarem a compra do passe por 1,2 milhões de euros. Já Lyle Foster, dispensado recentemente pelo selecionador dos sub-23 da África do Sul que disputarão o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio, está a caminho dos belgas do Westerlo, por empréstimo com opção de compra de 1,5 milhões de euros, como precisou o nosso jornal em tempo oportuno.