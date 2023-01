Azar voltou a bater à porta: são já 267 dias de paragem para Jorge Fernandes

Central ficou ontem a saber que tem uma nova pausa prolongada pela frente devido a uma lesão muscular no adutor direito. Problemas do defesa têm sido uma constante. O azar voltou a bater à porta de Jorge Fernandes, que tem sofrido as mais diversas lesões desde que chegou ao Vitória. Exames médicos confirmaram nova paragem após mazela sofrida contra o FC Porto.

Jorge Fernandes ficou na sexta-feira a saber que vai mesmo ter mais uma paragem prolongada pela frente. O defesa-central sofreu uma lesão muscular no adutor direito no encontro de sábado, contra o FC Porto, no qual foi substituído aos 54 minutos, tendo agora os exames confirmado o pior dos cenários. O azar voltou a bater à porta do central português, que, esta época, ainda não conseguiu alinhar em três jogos consecutivos. O máximo que fez foram dois nestas últimas duas jornadas, tendo sido titular frente ao Gil Vicente e ao FC Porto.

Contratado no verão de 2020, e numa altura em que se encontra a cumprir a terceira temporada no Vitória, Jorge Fernandes não tem sido bafejado pela sorte. E se na primeira época até bateu o recorde de utilização como sénior, tendo alinhado em 33 jogos, a partir de 2021 sofreu as mais diversas contrariedades físicas que o impediram de jogar com regularidade. A utilização baixou para os 17 jogos em todas as competições em 2021/22, enquanto esta época alinhou apenas em cinco encontros.

Os problemas físicos perseguem o central de 25 anos, que ultimamente tem sofrido algumas lesões musculares, mas as contrariedades estendem-se a uma fratura do nariz, outra da clavícula e não escapou também a uma paragem provocada pela covid-19. Azares a mais que o obrigaram a parar, para já, durante 267 dias em cerca de dois anos e meio ao serviço da equipa minhota, tendo ainda perdido 29 jogos. A contagem não vai ficar por aqui, porque pela frente vai ter uma longa paragem para recuperar da lesão muscular e ainda readquirir os níveis físicos que lhe permitam ter o ritmo competitivo ideal para voltar à competição.

Sem Jorge Fernandes, Moreno Teixeira vai apostar no jogo de segunda-feira, na receção ao Chaves, no trio de centrais mais utilizado esta época, com André Amaro, Ibrahima Bamba e Mikel Villanueva. O italiano começou no banco o jogo contra o FC Porto, mas foi chamado à equipa para substituir o central português que se lesionou.