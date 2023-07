Azar para Ricardo Mangas: lesionou-se na pré-época e vai ser operado

Lateral tem uma lesão no adutor esquerdo e vai ser operado na quinta-feira. Falhará os primeiros jogos da temporada.

O V. Guimarães comunicou esta terça-feira que Ricardo Mangas sofreu uma lesão no adutor esquerdo e vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica na quinta-feira, no Wellington Hospital, em Londres. O reforço dos vitorianos, contratado ao Boavista, lesionou-se durante o jogo de preparação frente ao Wolverhampton, no domingo.

O lateral esquerdo falhará, assim, o resto da pré-época e os primeiros jogos oficiais de 2023/24.

André André, Mikel Villanueva, Jorge Fernandes e Matheus Índio também estão entregues ao departamento médicos dos conquistadores, com "ligeiros problemas físicos".

Hoje, o V. Guimarães voltou a treinar, depois de um dia de folga, e o central Rui Correia, da equipa B, foi chamado por Moreno. Amanhã, às 19h15, há outro jogo particular, no terreno do Fafe.