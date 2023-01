Defesa-central sofreu uma lesão muscular na coxa direita

Jorge Fernandes é a mais recente baixa no Vitória. O central que não jogava para o campeonato desde setembro, em Braga, foi titular em Barcelos, na jornada anterior, e no sábado voltou a fazer parte do onze na receção ao FC Porto.

No início da segunda parte, sofreu uma lesão muscular na coxa direita, será reavaliado esta segunda-feira e resta saber o tempo de paragem que precisa para voltar aos treinos.