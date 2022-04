Avançado que passou pelo Famalicão é o primeiro reforço do V. Guimarães para 2022/23

O avançado não se adaptou ao futebol chinês e acordou rescisão com o Beijing Guoan. Tem tudo acertado com os minhotos. Primeiro reforço praticamente garantido pela nova direção do Vitória, tendo em vista a próxima época, será para o ataque. Renovação de Estupiñán afigura-se difícil e a SAD avançou na direção de Anderson.

Com quatro épocas de experiência no futebol português, divididas entre o segundo escalão profissional e o primeiro, sempre ao serviço do Famalicão, Anderson fará parte do glossário do Vitória de Guimarães na próxima época.

O avançado de 24 anos rescindiu com os chineses do Beijing Guoan e tem tudo acertado com os minhotos para assinar, sem custos, um contrato com a duração de pelo menos três épocas, sendo convicção da sociedade desportiva que o brasileiro natural de São Paulo será um substituto à altura de Estupiñán se este descartar a renovação do contrato.

A saída do ponta de lança colombiano, cada vez mais cobiçado, é uma forte possibilidade e, por isso, o Vitória não perdeu tempo a negociar com Anderson há uma questão de semanas, numa altura em que outros clubes portugueses equacionavam igualmente a sua contratação.

Para trás, ficará uma curta aventura no futebol chinês (iniciada em julho de 2021), marcada por dificuldades de adaptação e também por sucessivas interrupções nas competições relacionadas com a pandemia.

Decidido a voltar a ser feliz, Anderson solicitou ao Beijing Guoan que o libertassem e o diretor-desportivo Diogo Boa Alma fez o resto, estando assim encontrado o primeiro reforço assegurado pela nova direção presidida por António Miguel Cardoso.

O clube está a preparar a nova época atempadamente e, tal como O JOGO havia antecipado, acertou na quarta-feira a renovação do contrato do médio Dani Silva por mais duas temporadas. O capitão da equipa B manifestou-se encantado: "Sempre quis ficar cá, é aqui que eu pertenço".