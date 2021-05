Avançado do V. Guimarães no maior jejum desde que chegou ao futebol português

Oscar Estupiñán marcou oito golos nos 11 primeiros jogos pela equipa principal do V. Guimarães, mas a veia goleadora desapareceu nos últimos encontros. Aliás, até a média de remates baixou.

Contratado em 2017, depois de ter dado nas vistas no Once Caldas, Estupiñán vive a maior seca de golos desde que chegou ao futebol português. São já seis jogos sem marcar, um jejum que o avançado nunca conheceu na equipa principal ou nos bês, por onde já passou em diversas ocasiões, a última das quais no início da presente temporada, tendo em conta que não fazia parte dos planos de João Henriques.

No entanto, face às dificuldades de concretização de Bruno Duarte, Lyle Foster e Noah Holm, o avançado colombiano foi chamado ao plantel principal. Estreou-se a 16 de dezembro de 2020, contra o Benfica, a contar para a Taça da Liga, e marcou. Agarrou de imediato a titularidade e os golos surgiam a um ritmo elevado: oito golos em 11 jogos permitiram-lhe rapidamente saltar para a liderança dos marcadores do Vitória na presente temporada.

Nos últimos jogos a história tem sido diferente. Marcou pela última vez em casa, com o Tondela, no dia 4 de abril, iniciando o jejum em Portimão, no dia em que Bino Maçães assumiu o comando da equipa principal. Apesar de o treinador já conhecer bem as características do atacante, com quem trabalhou na equipa B, tendo até marcado um golo ao Camacha, no Campeonato de Portugal, Estupiñán nunca mais marcou na Liga NOS. Baixou até a média de remates (2.06).

Na última jornada, em Faro, apenas tentou o golo numa ocasião, tendo saído dos jogos com o Nacional e o FC Porto sem um único remate. Nesta série de seis jogos, e ainda em matéria de remates, a exceção foi o jogo com o Moreirense, no Estádio D. Afonso Henriques, tendo tentado o golo em seis ocasiões, quatro delas à baliza. Falta agora saber se irá manter a titularidade com o Famalicão ou se a aposta irá recair em Bruno Duarte, avançado que não é titular desde o dia 9 de março, altura em que defrontou o Braga.

Rayo Vallecano queria levá-lo

Seis golos em seis jogos pela equipa principal, entre dezembro de 2020 e janeiro deste ano, valeram a Oscar Estupiñán a cobiça de alguns clubes. O Rayo Vallecano, equipa que luta pelo regresso ao escalão principal do futebol espanhol, foi a mais interessada na contratação no último mercado de transferências, mas a SAD presidida por Miguel Pinto Lisboa entendeu que o melhor era manter o avançado no plantel.