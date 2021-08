"As pessoas falam do fervor e do apoio dos adeptos do V. Guimarães"

O guarda-redes Trmal falou sobre o início do campeonato e do regresso dos adeptos aos estádios.

Matous Trmal, guarda-redes do V. Guimarães, fez a antevisão ao arranque da Liga Bwin e falou sobre esta época em que se sente "mais confortável" em Portugal. O chego diz que a equipa está preparada para defrontar o Portimonense, às 15h30 de domingo.

"Agora sinto-me muito mais confortável. Acho que melhorei muito de uma época para a outra, mais confiante e confortável. Agora consigo apreciar bastante o facto de estar em Portugal. Na época passada foi complicado, era o meu primeiro ano, não joguei muito mas acredito e espero que seja uma época muito melhor. Toda a gente quer jogar, a minha performance nos treinos e nos jogos dependem apenas de mim e esta é uma grande oportunidade para mim", referiu em declarações ao canal oficial dos vitorianos.

"A semana correu bem, estamos prontos para o jogo e acredito que vamos levar de vencido o Portimonense. O primeiro jogo é sempre complicado, sabemos que vamos ter de estar ao nosso melhor nível para poder levar de vencido o Portimonense", acrescentou.

Trmal agarrou a titularidade com a lesão de Bruno Varela - a recuperar de uma entorse no joelho esquerdo - e conta que a concorrência na baliza é muito saudável. "É uma concorrência muito boa, são guarda-redes com grande qualidade e ajudamo-nos muito uns aos outros."

Por fim, o guardião mostrou-se entusiasmado por, finalmente, conhecer os adeptos do V. Guimarães. "Estamos muito entusiasmados com o regresso dos adeptos pois são dos melhores da Liga e espero que criem uma grande atmosfera no estádio. Desde que aqui cheguei as pessoas falam do fervor e do apoio que eles nos dão e eles vão ser fundamentais para podermos levar de vencida o Portimonense", vincou.