Estupiñán garantiu que jamais esquecerá a "atmosfera incrível" dos jogos do Vitória de Guimarães.

Chamado pela primeira vez à seleção da Colômbia, na sequência de uma época amplamente positiva ao serviço do Vitória de Guimarães, com duas assistências e 16 golos acumulados em 33 jogos disputados, Estupiñán diz ter sido apoiado como nunca nesta temporada.

"Fui muito ajudado pelos meus companheiros de equipa. Marquei bastantes golos graças aos bons passes e cruzamentos de que beneficiei. Por outro lado, a equipa técnica transmitiu-me sempre bons conselhos. Ajudaram-me muito a crescer como jogador", assinalou o avançado numa entrevista concedida ao "AS" da Colômbia.

Desejado por vários clubes, Estupiñán contou ainda ter sido "muito difícil" a despedida de Guimarães. "As despedidas são sempre difíceis e mais ainda de um clube como o Vitória, que me deu tantas coisas. Os jogos são vividos ali de uma forma muito especial. É uma atmosfera incrível, única. Deixei uma parte de mim neles. Parti com muita tristeza, embora com vontade de continuar a melhorar e dar mais um passo na minha carreira", comentou o ponta-de-lança, certo de que terá sempre "as portas abertas" no clube vimaranense.