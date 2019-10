Arsenal-V. Guimarães: marcar no Emirates já será histórico para Portugal

FC Porto, Sporting e Braga jogaram no estádio londrino e nunca marcaram. Só o Benfica ganhou, mas foi em Highbury Park.

O Vitória apresenta-se em Londres com as contas do apuramento muito dificultadas no Grupo F depois das derrotas frente ao Standard de Liège e ao Eintracht Frankfurt, mas tem vários desafios pela frente. Desde logo porque só um triunfo no Emirates Stadium devolverá à equipa a esperança de seguir para os 16 avos de final da Liga Europa, um resultado que seria histórico para o futebol português, havendo ainda outros objetivos para perseguir. Por exemplo, basta marcar ao Arsenal para o Vitória também fazer história, algo nunca conseguido por clubes portugueses no Emirates.

Inaugurado em julho de 2006, o majestoso palco londrino já recebeu por cinco vezes equipas nacionais (três vezes o FC Porto e ainda o Braga e o Sporting) e com um registo que não deixa margem para dúvidas: quatro triunfos para o Arsenal e um empate sem golos (Sporting), ou então, numa perspetiva ainda mais significativa, 17 golos para os gunners e nenhum para os portugueses.

Por isso, há espaço suficiente para o Vitória deixar uma marca em Londres. Para se perceber melhor o tipo de empreitada que espera os vitorianos, o FC Porto averbou três derrotas claras no Emirates: 2-0 em 2006/07, 4-0 em 2008/09 e 5-0 em 2009/10. Pior esteve o Braga, que em 2010/11 perdeu por 6-0.

Os outros dois jogos de equipas lusas com o Arsenal aconteceram em Highbury Park, antigo estádio do Arsenal, que deu lugar a um complexo de apartamentos, mas com as fachadas do recinto. Se o Sporting perdeu por 3-0 em 1969/70, o Benfica conseguiu um dos poucos triunfos nacionais em solo britânico: em 1991/92, na Liga dos Campeões, a equipa encarnada, treinada por Sven-Goran Eriksson, ganhou por 3-1 em Londres e na baliza estava um dos passageiros que seguem hoje com o Vitória para Londres: Neno.