Após queixa da ANTF, Moreno paga multas pesadas por não possuir o nível IV

Por não possuir o nível IV, o treinador do Vitória terá de pagar um total de 4284 euros, na sequência de uma queixa da ANTF.

O Conselho de Disciplina da FPF determinou que Moreno Teixeira terá de pagar 4284 euros em multas por não possuir o curso nível IV. O treinador vitoriano assumiu o comando da equipa principal com o nível III e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol apresentou queixa, desencadeando, assim, um processo disciplinar. O Conselho de Disciplina aplicou ainda três multas ao Vitória, num total de 22 205 euros, e outra ao técnico-adjunto João Aroso (assume o papel de treinador principal nas fichas dos jogos) de 1 428 euros.

Já o presidente António Miguel Cardoso foi condenado com uma multa de 3570 euros e a um mês de suspensão pelas declarações que teve sobre a nomeação do árbitro Nuno Almeida para o jogo com o Paços de Ferreira, disputado a 6 de outubro.