António Miguel Cardoso: "Venda de Rochinha? O Vitória tem contas para pagar"

O presidente do Vitória de Guimarães revelou que o capitão de equipa não queria renovar o contrato e pediu para sair.

A transferência de Rochinha para o Sporting (presa somente por detalhes), por dois milhões de euros, com o Vitória de Guimarães a reter dez por cento de uma futura venda, foi uma oportunidade irrecusável para António Miguel Cardoso. Em declarações exclusivas a O JOGO, o dirigente sublinhou que o clube "tem de arranjar capital para pagar contas" e revelou que o ex-capitão dos minhotos havia "manifestado o desejo de sair". "A venda do Rochinha, que não tinha vontade de renovar contrato, acabou por ser propícia. Evitámos também que o Rochinha mudasse de clube no fim da época como jogador livre. Estou aqui para resolver os problemas do Vitória, a responsabilidade é minha e com certeza não vou pedir dinheiro às anteriores direções do clube", comentou.

Consumada a venda do extremo português, o presidente do Vitória prometeu arranjar um substituto à altura para não deixar a equipa desfalcada. "O plantel só terá entradas depois de se verificarem saídas. O Rochinha saiu e, por isso, já temos em vista opções para a posição de extremo. Será assim neste caso ou noutros", assegurou, explicando, porém, que o clube está proibido de cometer excessos na contratação de jogadores. "O futuro desportivo do Vitória passa por aliar dois, três jogadores experientes a um conjunto de jovens promissores, preferencialmente oriundos da formação. E também estamos atentos a oportunidades de mercado, como foram, por exemplo, as contratações de Mikel Villanueva, Matheus Índio, Jota, Ogawa e Anderson", referiu.

O primeiro jogo oficial da época do Vitória, frente aos Puskás Akadémia, referente à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, está marcado para o dia 21 e António Miguel Cardoso garante que está a ser construído "um plantel competitivo", embora "a um custo inferior em relação às últimas épocas". "A situação financeira do clube assim o exige. Os jogadores contratados têm qualidade e muito vontade de triunfar com o Rei ao peito", observou, assegurando que "toda a estrutura" do clube está "alinhada no projeto" traçado pela SAD que lidera. "Temos tido reuniões com a equipa técnica e restante estrutura nesse sentido", juntou.

De saída do clube também poderá estar o médio André Almeida, cobiçado pelo FC Porto, entre outros. O Vitória projeta encaixar cerca de nove milhões de euros com o internacional português sub-21, mas nenhum clube se aproximou, até ao momento, desse valor. "Temos tido algumas abordagens por ele, mas os valores mencionados estão ainda longe daquilo que nós entendemos ser o valor real do jogador", fez notar o líder do clube.