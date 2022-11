António Miguel Cardoso valoriza formação do V. Guimarães e pede "alguma paciência"

António Miguel Cardoso e Moreno Teixeira elogiam a aposta no trabalho feito nas camadas jovens e na equipa B. Só esta época já subiram à formação principal oito jogadores.

Intitulado "A Escada do Sucesso", o V. Guimarães apresentou esta segunda-feira, nos canais oficiais do clube, o projeto dos "Afonsinhos" e da formação, o "grande investimento nos próximos 40 anos".

Desde que António Miguel Cardoso assumiu os destinos do clube, em março deste ano, nove jogadores da formação ou da equipa ascenderam à equipa principal: Dani Silva estreou-se na época passada, contra o Boavista, e esta temporada jogaram pela primeira vez, sob o comando de Moreno Teixeira, mais oito: Tounkara, em Braga, Afonso Freitas e Jason Bahamboula, contra o Casa Pia, Celton Biai, em Canelas, e, no sábado, para Taça da Liga, em Rio Maior, com o Vilafranquense, Gonçalo Pinto, Gonçalo Nogueira e Jonathan Mutombo.

"Temos de dar oportunidade desses jogadores se maturarem sobretudo nos escalões à parte da equipa A. Obviamente que os resultados são importantes, mas é também muito importante potenciar os jogadores ao máximo, de modo a que eles cheguem lá em cima como grandes atletas e grandes homens", defendeu o presidente do Vitória.

No entanto, ressalvou, "para isso é preciso dar condições". "E aí é uma área em que temos algumas carências, dificuldades, mas tudo vamos fazer, por exemplo, para que as obras do mini estádio possam arrancar o mais rapidamente possível", prometeu.

O presidente do Vitória considerou "muito importante ter um um bom grupo de homens cultos, civilizados, camaradagem, companheirismo, para que a união do grupo possa fazer chegar longe o clube e os atletas". "É também muito importante que os sócios e adeptos percebam que é preciso ter alguma paciência. Temos muitos jogadores na equipa A que estavam na B e muitos que estão nesta e eram juniores", lembrou.

Moreno aconselha: "Não desistam"

No vídeo de promoção dos "Afonsinhos", Gonçalo Nogueira deu o exemplo de Celton Biai, Bamba, Maga, Hélder Sá, Tounkara e Dani Silva como atletas que "passaram pela equipa B e chegaram lá acima". "Dá-nos confiança. É um motivo de orgulho trabalhar com o plantel principal", disse o médio, já sob a alçada de Moreno, que deixou um conselho "aos meninos". "Não desistam se sentirem que estão a ficar para trás. Os jogadores que entram na equipa principal chegam muito bem preparados, técnica e mentalmente, o que facilita muito quem lidera no patamar de cima", elogiou.