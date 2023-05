António Miguel Cardoso: "Todos os vitorianos estão com o Nuno André"

O adepto localizado num setor afeto à equipa vimaranense caiu nos degraus da parte inferior da bancada, mesmo atrás da baliza defendida pelo guarda-redes do Vizela, Buntic

O jogo entre Vitória de Guimarães e Vizela foi interrompido aos 27 minutos, após um espetador na bancada sul superior do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, ter caído para a inferior.

O adepto localizado num setor afeto à equipa vimaranense caiu nos degraus da parte inferior da bancada, mesmo atrás da baliza defendida pelo guarda-redes do Vizela, Buntic, e foi atendido por elementos das equipas médicas dos dois clubes e também por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa presentes no estádio.

Sobre o grave incidente, o presidente do Vitória, António Miguel Cardoso, disse: "Não é momento de vitórias ou derrotas, estamos preocupados. A partir do momento em que que aconteceu o que aconteceu, todos os portugueses, em particular todos os vitorianos estão com o Nuno [André]."

"Que o Nuno recupere, que a família receba toda a força. E rezar para que corra tudo bem, e possa em breve estar perto de nós a festejar muitas vitórias", disse ainda.