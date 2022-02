António Miguel Cardoso: "Temos que nos respeitar, não deve haver guerrilhas"

Declarações de António Miguel Cardoso, candidato pela lista A às eleições do V. Guimarães, agendadas para 5 de março, num debate na Rádio Fundação.

Críticas de Alex Costa: "Não devemos caracterizar nem qualificar as outras pessoas. Quando alguém diz 'de desporto, estes senhores valem zero', estamos a qualificar e a caracterizar. E o que importa é que todos temos ideias diferentes. Temos que nos respeitar, não deve haver guerrilhas."

Pontos essenciais: "O Vitória tem é de ser restruturado para baixar a despesa. Isso é essencial. Tem de haver planeamento, o que não tem sucedido. Temos que antecipar a próxima época já nesta altura, percebendo onde é que está o talento. Tem de haver uma direção desportiva que acompanhe os treinadores, os jogadores e a formação, e tem de haver também um bom departamento de scouting. E a aposta na formação tem de ser permanente, não é só quando não há opção."

Formação: "O jovem jogador que entre no Vitória tem de perceber que pode jogar no D. Afonso Henriques e que as portas estão abertas. E isso não está a ser feito. Só assim podemos reduzir despesa. E devemos acabar com a equipa sub-23 porque na Liga Revelação não há subidas, nem descidas de divisão".