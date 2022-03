António Miguel Cardoso sobre futuro de André Almeida: "Tem de pensar mais alto"

Declarações de António Miguel Cardoso, recém-eleito presidente do V. Guimarães, ao Canal 11

Renovação com Estupinan possível? "Quando entramos num clube como o Vitória,, há um sem número de assuntos para serem tratados. Estamos a pegar nos mais importantes e o caso do Estupinan é um dos primeiros. Já é tarde, reuní com o Estupinan e estamos a ver possibilidades. É um processo difícil. O Estupinan chegou a trabalhar à parte, depois na equipa B, mas agora sente-.se acarinhado. Estou a fazer tudo para que ele renove. Tenho que ser racional e pragmático. Tudo depende do Estupionan, mas eu acredito que é possível. Se fosse na época passada, as coisas seriam mais fáceis".



André Almeida seguro? "O André Almeida é um campeão, um grande jogador. Fez um trabalho fabuloso. Estamos a fazer um trabalho psicológico com ele e, quando tiver de sair, sairá. Não será agora, mas acredito muito no futuro. Se sai no verão? Se aparecerem o Manchester City... Benfica, FC Porto e Sporting? O André Almeida tem de pensar mais alto, não pode pensar nesses três clubes".