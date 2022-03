António Miguel Cardoso: "Só unidos seremos mais fortes, não há outra hipótese"

Declarações prestadas pelo candidato pela lista A à presidência do Vitória de Guimarães após ter exercido o direito de voto, este sábado, no sufrágio vimaranense.

Sensação: "Sinto dever cumprido. A campanha foi difícil, mas boa. É sempre bom falar do Vitória. Estou muito tranquilo. As aspirações são defender o Vitória e o futuro dele. Por isso é que me candidatei. A semana correu bem, foi cansativa, mas tenho sempre energia para falar do Vitória. Agora, é esperar o que os associados vão dizer e aceitar [os resultados]."

Apelo à união: "Só unidos seremos mais fortes. Não há outra hipótese. Depois do ato eleitoral, devemos estar juntos para começar as lutas com outros clubes. É isso que nos faz mover. A união é o mais importante."