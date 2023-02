António Miguel Cardoso: "Sem parceria o Vitória terá de vender"

António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães

Presidente do V. Guimarães diz que uma das grandes intenções do princípio de acordo com a V Sports é evitar um caminho das pedras mais radical.

António Miguel Cardoso, presidente do Vitória, revela, nesta entrevista, os motivos que levaram a SAD a chegar a um princípio de acordo com o Fundo V Sports, liderado por Nassef Sawiris, proprietário do Aston Villa, de Inglaterra.

O valor de 5,5 milhões de euros não é baixo para a percentagem - 46 por cento das ações - que a V Sports terá direito?

-O Vitória tem capitais próprios negativos, tem uma dívida e um passivo muito grandes. Por isso, quando alguém entra, temos de fazer a avaliação em relação a tudo o que é a vida da SAD. Achamos que é o valor correto. Mais importante do que ser mais milhão, menos milhão é a credibilidade e a força do parceiro. Nos próximos anos, queremos caminhar com alguém que seja credível e sério.