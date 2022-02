António Miguel Cardoso projeta reduzir o plantel do V. Guimarães

O futebol profissional contará com um diretor desportivo, que será avaliado "anualmente",

As primeiras ideias do programa da lista A, encabeçada por António Miguel Cardoso, foram divulgadas ontem através do site oficial e das redes sociais ligadas à candidatura, sobressaindo delas a intenção de reduzir o número de jogadores do plantel principal de modo a permitir "mais espaço para o aparecimento de jovens atletas".

O futebol profissional contará com um diretor desportivo, que será avaliado "anualmente", estando ainda projetadas auditorias às contas da SAD e do clube numa perspetiva de "transparência".