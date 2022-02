António Miguel Cardoso: "O Vitória caminha lentamente para o abismo"

Declarações de António Miguel Cardoso, candidato à presidência do Vitória de Guimarães, em entrevista à Rádio Santiago.

Atual direção [Miguel Pinto Lisboa]: "Financeiramente tem sido o descalabro. Há excesso de despesas com jogadores e colaboradores. O Vitória caminha lentamente para o abismo. No plano de recuperação que apresentou [em AG da SAD], Miguel Pinto Lisboa é excessivamente otimista ao referir que o Vitória tem de ir à Europa e vender jogadores de modo a arrecadar todos os anos cerca de 17 ou 18 milhões de euros. Se assim for, vamos andar permanentemente a desfazer equipas."

Programa eleitoral da lista B, de Alex Costa: "Como podemos falar em empréstimos obrigacionistas de 15 ou 20 milhões de euros? Gostaria de saber que entidade financeira pode aprovar uma operação destas com as contas como estão, com capitais próprios negativos. Qual seria o juro para o Vitória? Não consigo entender este otimismo. Falam ainda no aumento do capital, a passar de cinco milhões para 20 milhões. Para manter a maioria no capital social da SAD, onde é que o Vitória vai arranjar 7,5 milhões para acompanhar o capital? E onde vamos arranjar investidores para acompanhar nesse investimento? E arranjar uma almofada financeira de cinco milhões... O que representa isso? Esses cinco milhões desaparecerão de um dia para o outro."