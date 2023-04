António Miguel Cardoso no concurso escolar: "Esperemos que os jovens possam sentir o Vitória"

Mais de uma centena de pessoas assistiu à entrega de prémios aos melhores cartoons e caricaturas.

O auditório da Universidade do Minho foi palco este sábado da cerimónia de entrega de prémios do concurso escolar aos melhores cartoons e caricaturas. No evento, organizado pela Comissão de Centenário, onde foram distinguidos os 15 melhores trabalhos entre 100 finalistas, o presidente do Vitória, António Miguel Cardoso, reforçou a importância do "sentimento de Vitória" junto dos mais jovens. "Faz todo o sentido que este concurso continue. Um Centenário é sempre um momento muito especial para todos os vitorianos. Temos uma longa história de 100 anos e queremos que assim continue nas próximas décadas. Isso depende dos jovens e da juventude. É por eles que estamos aqui e que fizemos todo este concurso. Para que possam sentir o Vitória e perceber cada vez mais aquilo que está por trás de todas as famílias", referiu. "Esperemos que um dia possam passar o sentimento de Vitória aos vossos filhos, aos vossos netos. Quando estamos todos envolvidos com a cidade de Guimarães e com o Vitória, queremos é que esse testemunho e responsabilidade possa passar para os jovens", acrescentou.

A sessão contou também com a presença do deputado da Assembleia da República e membro da Comissão do Centenário, André Coelho Lima, do vereador do desporto da Câmara Municipal de Guimarães, Nélson Felgueiras, do coordenador do concurso, Miguel Salazar, e de elementos dos órgãos sociais do clube, entre outras entidades.

Este concurso escolar, inserido nas comemorações do Centenário do Clube, com o apoio do Município de Guimarães, teve o objetivo de envolver a comunidade estudantil vimaranense e descobrir novos talentos artísticos. Desta forma, diferentes atletas do Vitória SC, entre a equipa B, o futebol feminino e as várias modalidades, visitaram sete escolas, acompanhados por profissionais da caricatura, de forma a promover o concurso junto dos estudantes.

A iniciativa envolveu 721 alunos, diversos professores, membros do júri e também elementos do staff dos Conquistadores. O concurso destinou-se a estudantes que frequentam os 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário das várias escolas do concelho de Guimarães. Os cartoons elaborados pelos alunos teriam de estar relacionados com atletas do Clube ou ligados aos temas "Desportivismo" e/ou "Somos Únicos".

O próximo passo passa por realizar uma exposição itinerante, onde os melhores trabalhos serão exibidos durante uma semana nas escolas participantes, começando pela Escola EB 2,3 Egas Moniz.