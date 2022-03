António Miguel Cardoso: "Não é utópico pensar que o Vitória pode ser campeão nacional"

Declarações de António Miguel Cardoso, recém-eleito presidente do Vitória de Guimarães, ao Canal 11

Objetivos: "Não é utópico pensar que o Vitória pode ser campeão nacional. O clube tem é de voltar a ter uma mística muito forte e reestruturar todas a área desportiva. Num ano em que o Vitória esteja habituado a andar lá por cima, essa paixão e mística que os nossos adeptos passam ajudará a equipa a chegar lá. O que me preocupa nesta altura é dar um rumo ao Vitória., Se isso vai acontecer comigo ou não, pouco me importa.

Acontecimentos contra o Sporting: "Não queremos é ter os estádios vazios. É lamentável o que se passou no jogo com o Sporting. Foi uma vergonha. Não podemos ver pessoas com os seus familiares a serem escorraçados na bancada pela polícia. Estavam lá crianças".

O que aconteceu nas bancadas? "É um tema sensível. Mexe com a polícia, sócios e os adeptos do Sporting, e a nossa paixão pelo futebol. Quando assumimos a direção do Vitória, pedimos uma reunião com a polícia, e agora vamos solicitar mais reuniões com a Secretaria de Estado do Desporto e o Ministério da Administração Interna. Os adeptos do Vitória e Sporting defendem, a partir do minuto 20, ouvi cânticos insultuosos dos adeptos do Sporting em relação aos do Vitória e depois romperam a área de segurança que lhes estava destinada. Como estavam numa zona APROXIMADA dos nossos adeptos, tudo podia acontecer e a polícia entrou na bancada onde estavam os adeptos do Vitória e foi o que se viu. Não agiu numa zona neutra. Aquilo escalou de fuma forma errada. Isto não pode acontecer., Ver crianças a chorar num estádio de futebol e pessoas a levar bastonadas NÃO PODE acontecer. É preciso mais respeito e nós temos muito orgulho nos nossos adeptos. Que são muito apaixonados".