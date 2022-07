António Miguel Cardoso fala em "desalinhamento" de ideias: "Pepa excedeu limites"

Durante a apresentação de Moreno como treinador do V. Guimarães, António Miguel Cardoso, presidente dos conquistadores, comentou a saída de Pepa do comando técnico.

Explicação da saída de Pepa: "Sempre nos propusemos a tentar resolver duas situações. A vertente financeira, que é muito importante, e a vertente desportiva. Sempre dissemos que para ambas se resolverem haveria uma só forma. Teria de haver reduções salariais, reduções nas despesas, projeção de jogadores mais jovens, vindos da formação... Num plantel são todos iguais, dentro do balneário têm de ser todos iguais. O que tem vindo a acontecer desde a nossa entrada é um desalinhamento entre as nossas ideias para salvar o clube, no nosso entendimento, e os interesses do treinador, que são perfeitamente justificáveis. Quer ter rendimento desportivo, não está tão preocupado com o futuro do clube. Repetimos várias reuniões e começámos a ver declarações do míster Pepa no final de treinos abertos em que dizia que a equipa tinha jogadores de escalões secundários, que precisava de reforços, sem nada ser combinado connosco... Tivemos declarações que não motivavam os nossos jovens. Havia claros sinais de que havia desalinhamento em termos do projeto do Vitória. Isso foi muito claro. A partir do momento em que aconteceu este desalinhamento, tivemos de ser flexíveis [nos últimos tempos]. Mas ontem tivemos uma reunião para falar de uma potencial contratação e o treinador Pepa excedeu determinados limites. A partir desse momento, a linha foi ultrapassada, e eu não tinha outra hipótese a não ser trocar de treinador. O caminho estava perfeitamente desalinhado e acabou ontem. O Pepa merece todo o nosso respeito pelo trabalho que fez, mas há linhas que não se podem cruzar. Não alinhamos em discursos para fora que deixem os nossos atletas desmotivados."

Moreno substitui Pepa: "Nós, Vitória, temos futuro. O mister Pepa tem futuro. Desejamos ao Pepa as melhores felicidades. O grupo está motivado. Estou muito mais seguro em relação ao jogo da próxima semana. Não tem a ver com competência, tem a ver com um núcleo. Temos de ir em frente e não ter medo de tomar decisões."

Acordo com Pepa: "Já há acordo."

O que falhou com Pepa: "Pepa apostou em alguns jogadores, e bem. Neste momento, havia um manifesto discurso para fora que a equipa estava mais fraca. Não é isso que motiva os nossos jogadores."