António Miguel Cardoso: "Estou muito mais seguro em relação ao jogo da próxima semana"

Declarações do presidente do Vitória de Guimarães, a propósito da saída de Pepa

Linha que Pepa separou: "Nós, Vitória, temos futuro. O mister Pepa tem futuro. Desejamos ao Pepa as melhores felicidades. O grupo está motivado. Estou muito mais seguro em relação ao jogo da próxima semana. Não tem a ver com competência, tem a ver com um núcleo. Temos de ir em frente e não ter medo de tomar decisões."

Acordo com Pepa: "Já há acordo."

O que falhou com Pepa: "Pepa apostou em alguns jogadores, e bem. Neste momento, havia um manifesto discurso para fora que a equipa estava mais fraca. Não é isso que motiva os nossos jogadores."