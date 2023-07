António Miguel Cardoso: "Está tudo muito unido e tudo com muita vontade..."

Declarações de António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães, à Sport TV, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, antes da partida da equipa para a Eslovénia, onde, na quinta-feira, a partir das 19 horas, defrontará o NK Celje, para a primeira mão da segunda eliminatória de acesso à Liga Conferência:

Muito confiante para este jogo na Eslovénia? "Não é confiante, nós estamos muito motivados. A época vai começar, temos uma época longa pela frente. São jogos importantes, queremos ir passo a passo, com muito respeito agora pelo NK Celje. Esperamos, obviamente, passar. Vamos dar tudo e tenho a certeza que as coisas vão acabar por correr bem. Vai ser uma época muito longa e estamos todos ansiosos. Queremos começar a competir oficialmente, achamos que é importante nesta fase."

É um Vitória mais forte do que o da época passada? "Acho que é um Vitória muito unido. Acho que é isso que tem acontecido. Sentimos a massa adepta, os sócios, a equipa, a equipa técnica, a administração, está tudo muito unido e tudo com muita vontade. Por isso, acho que, se assim for, estaremos mais fortes porque quer dizer que estamos todos no bom caminho. A pré-época correu bem, temos os jogadores motivados, tivemos muita serenidade, trabalhámos em harmonia. Acredito que as coisas vão correr bem, estou convencido disso."