António Miguel Cardoso a O JOGO: "Vai haver cortes a curto prazo"

Antes de tomar posse, esta quinta-feira, como presidente do V. Guimarães, António Miguel Cardoso reforça prioridades do mandato de três anos.

Eleito no sábado, com 4418 votos (62,5 por cento), António Miguel Cardoso vai ser empossado esta quinta-feira como presidente da Direção do V. Guimarães.

Nesta fase inicial do mandato de três anos, o sucessor de Miguel Pinto Lisboa, que ficou em segundo lugar no ato eleitoral, admite que terá como prioridade uma das ideias defendidas no programa eleitoral: a reestruturação do futebol profissional com cortes.