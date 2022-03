António Miguel Cardoso: "Carlos Freitas fazia o que queria no V. Guimarães"

ENTREVISTA, PARTE I - Acusando Miguel Pinto Lisboa de ser um presidente sem sentido de responsabilidade e com dificuldades de comunicação, António Miguel Cardoso acredita que será capaz de alterar o rumo do Vitória.

De volta à carga em contexto de eleições, António Miguel Cardoso, o líder da Lista A, aposta num triunfo categórico. O empresário de 45 anos, licenciado em marketing e gestão, garante que não dará carta branca absoluta ao futuro homem forte do futebol profissional e colocará um ponto final no "abandono" a que diz estar votada a equipa comandada por Pepa.

O que o leva a pensar que poderá vencer estas eleições?

-A atual Direção está a gerir o Vitória de uma forma muito negativa. Quem me dera não ter a necessidade de me candidatar outra vez. O objetivo da minha equipa não é ir para lá simplesmente porque sim. Vamos porque esta Direção é muito errática e temos de alterar o rumo do clube.