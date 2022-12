Convocado para jogar em Canelas, na Liga 3, assim como Tounkara, Ogawa e Matheus Índio, o espanhol foi o único que não aceitou viajar. Prepara-se para sair em janeiro

Antoñín Cortés recusou jogar pela equipa B do V. Guimarães no encontro de sábado, em Canelas, a contar para a Liga 3. Segundo O JOGO apurou, o extremo fazia parte dos convocados, tal como mais alguns jogadores que integram o plantel principal, mas não quis vestir a camisola vitoriana.

Segundo informações recolhidas por O JOGO, a recusa de Antoñín Cortés caiu muito mal junto do Vitória. Ao contrário do extremo espanhol, de 22 anos, Tounkara, Ogawa e Matheus Índio, que também foram convocados para a equipa secundária, alinharam em Canelas. O trio foi titular e viu no encontro com a equipa de Vila Nova de Gaia uma oportunidade de ganhar ritmo competitivo. O caso do lateral-esquerdo japonês é até o mais sintomático, tendo em conta que se trata de um jogador experiente e internacional.

A recusa de Antoñín Cortés deve significar o ponto final na passagem do extremo pelo V. Guimarães e o regresso ao Granada já no mercado de inverno. O extremo foi emprestado sem custos e com uma opção de compra de 800 mil euros, mas apresentou um rendimento muito abaixo das expectativas, somando apenas seis jogos, num total de 147 minutos. Titular apenas uma vez, contra o Hajduk Split, a contar para a Conference League, foi substituído ao intervalo.

Nos últimos três jogos, a contar para a Taça da Liga, Cortés não foi utilizado em nenhum, tendo sido apenas convocado para o duelo com o Boavista, no Bessa, mas ficou no banco. Cedido pelo Granada, depois de ter rodado no Málaga e no Rayo Vallecano, Antoñín Cortés tarda em confirmar o potencial que o levou a ser internacional sub-21 espanhol.