Antes do Vitória-FC Porto, João Henriques avisa: "Nunca seremos uma equipa submissa"

Treinador do V. Guimarães destaca a importância do duelo de terça-feira frente aos dragões. E caso de triunfo, os vitorianos igualam o FC Porto na classificação.

Expectativas para o jogo frente ao FC Porto:"A expectativa é de mais um jogo competitivo. Vamos defrontar uma excelente equipa, campeão nacional em título, sabemos de antemão que tem vindo ultimamente a conseguir bons resultados no D. Afonso Henriques, queremos quebrar isso, queremos dar continuidade ao crescimento da equipa, é um facto, os resultados indicam isso, e este crescimento da equipa na tabela classificativa e na qualidade de jogo dá-nos boas perspetivas para fazermos mais um bom jogo, dignificar a imagem do clube neste campeonato e, sobretudo, conquistar os três pontos. Esse é o nosso foco são os três pontos, respeitando um adversário valioso como é o FC Porto."

Receita para um bom resultado: "O guião da vitória é mostrar a solidez dos últimos três jogos, não sofrer golos e tentar fazer para superar um adversário que dispensa apresentações. Esta solidez do FC Porto é uma solidez que tem demonstrado nos últimos anos. Não é por acaso que venceu o título da época anterior e nesta época voltará a andar na luta pelo mesmo título. As receitas contra este tipo de adversários passam por tentar manter a baliza a zeros, tentar ser eficaz no momento da finalização, ser mais competente do que o adversário em cada um dos momentos do jogo e isso é preciso estarmos no nosso melhor."

Postura a apresentar frente ao FC Porto: "Nunca seremos uma equipa submissa. Continuaremos a ser uma equipa com os nossos princípios e sobretudo ter consciência do momento do campeonato, importante para nós, para podermos entrar no grupo da frente, juntarmo-nos à classificação do FC Porto é importante nesta altura da época porque dá-nos um bom final de ano juntamente com os clubes da frente e olhar para 2021 com muito otimismo para o que queremos para o futuro no Vitória".