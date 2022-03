André Viana deixa direção da comunicação do Vitória

Saída do profissional foi acertada ainda com Miguel Pinto Lisboa no rescaldo das eleições no clube

A liderança da comunicação do Vitória de Guimarães terá outro rosto. No seguimento das eleições do clube, que ditaram a vitória do candidato António Miguel Cardoso (será hoje empossado como presidente), André Viana reuniu-se com Miguel Pinto Lisboa (o presidente cessante) e acertou a rescisão do contrato, abrindo assim caminho para entrada de um novo responsável.

O antigo jornalista, que chegou a ser responsável pela comunicação do Braga, assumirá em breve outro desafio.

