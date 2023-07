André Silva recupera de lesão a tempo da segunda mão frente ao Celje

Redação com Lusa

O avançado André Silva, do Vitória de Guimarães, recuperou da lesão sofrida na visita aos eslovenos de Celje e treinou sem restrições para a segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, marcada para quinta-feira.

Autor de um dos golos no triunfo por 4-3 na visita à Eslovénia, referente à primeira mão, o ponta de lança de 26 anos sofreu uma "contusão na região da bacia" no início da segunda metade, tendo sido substituído aos 54 minutos, por Alisson Safira, mas já recuperou da lesão e treinou hoje sem limitações, informam os minhotos, no site oficial.

"O avançado já se encontra totalmente recuperado da contusão sofrida na região da bacia [...] e recebeu luz verde do departamento médico para se juntar ao grupo às ordens de Moreno Teixeira, trabalhando sem restrições e não apresentando qualquer queixa no final da sessão matinal", refere o clube vimaranense, em comunicado.

Além de André Silva, também o médio Tiago Silva pode ser utilizado na segunda mão da eliminatória com o Celje, após ter cumprido um jogo de suspensão na quinta-feira, fruto da expulsão perante o Hajduk Split, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência de 2022/23, disputada em Guimarães em 10 de agosto de 2022.

Se ultrapassar a eliminatória com a formação eslovena, cuja segunda mão está marcada para as 20h15 de quinta-feira, em Guimarães, o Vitória defronta, na terceira pré-eliminatória, os malteses do Balzan ou os bielorrussos do Neman Grodno.