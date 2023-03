André Silva e os incidentes frente ao Braga: "É normal, mas apelo a que não aconteça mais"

Jogador do Vitória de Guimarães manifestou o desejo de querer "sempre mais" porque o clube assim exige e comentou a confusão no final da receção ao Braga, no túnel de acesso aos balneários.

André Silva, avançado brasileiro, que soma dois golos em 21 jogos nesta primeira época ao serviço do Vitória de Guimarães, fez esta quinta-feira a antevisão da visita, domingo, aos Açores [o jogo com o Santa Clara começa às 18 horas) e também falou dos incidentes no final do jogo com o Braga, no túnel de acesso aos balneários.

Jogo com o Santa Clara

"Vamos da maneira mais positiva para os Açores. O jogo contra o Braga está fechado, foi um jogo onde nos conseguimos impor e garantir uma grande vitória em nossa casa. Queremos avançar para fazer os 40 pontos e ficarmos mais perto do nosso objetivo."



Saída do treinador do Santa Clara

"A situação que o Santa Clara vive é, para nós, indiferente, tem uma equipa com qualidade, com jogadores experientes que vão querer mostrar-se com a vinda do novo treinador e temos que entrar ligados, com o mesmo foco de sempre."

De que forma pode capitalizar a vitória e a boa exibição diante do Braga?

"Sabemos o que fizemos de bom, também reconhecemos que errámos em alguns momentos. Vamos corrigir dentro da semana e tentar fazer melhor no próximo jogo."



O que se passou no túnel no final do jogo com o Braga?

"Já fechámos o jogo com o Braga. É uma situação normal. Os atletas conhecem-se, temos amigos no plantel do Braga, respeitamos o clube. Foi uma situação que aconteceu, acredito que é normal. Faço o apelo para que não aconteça mais, que o futebol continue a ser um espetáculo mesmo fora de campo."



"Vitória exige fazer

sempre muito mais"

Qual é a grande ambição? Manter o quinto lugar ou subir mais na tabela classificativa?

"A nossa ambição é continuar a fazer o nosso trabalho, muito bem feito, querendo fazer sempre muito mais. Jogar no Vitória exige isso".



A nível pessoal como é que se sente depois de uma paragem por lesão?

"Tive uma paragem longa, toda a estrutura contribuiu para pudesse recuperar bem e hoje estou muito bem, física e mentalmente, e só tenho de agradecer a todos os meus colegas e equipa técnica, a todo o staff, pelo apoio que me têm dado."

Jogou em várias posições no ataque, onde é que se sente mais confortável?

"Sinto-me confortável a ajudar a equipa. Faço a posição de ponta-de-lança ou ala, seja em que posição for eu quero é ajudar. Estou pronto para ajudar em qualquer posição. Naquilo que o míster precisar estou presente para ajudar"



Estão a faltar-lhe mais golos?

"A ambição de marcar golos está sempre lá. Como agora faço mais parte da construção, ajudo da forma como for possível. Sinto que estou a crescer e é assim que ajudo o Vitória."



Na época passada fez o melhor golo da I Liga. Gostava de entrar na história do Vitória com um golo desses?"Foi um grande golo, que vejo ainda hoje alguma vezes, está sempre nas minha memórias e tenho o troféu guardado. Se aparecer uma oportunidade dessas fazer um golo assim pelo Vitória seria muito gratificante."



O espírito que o Moreno Teixeira incute na equipa tem sido importante para o sucesso?

"Reconhecemos que temos uma equipa jovem, mas isso é irrelevante, tratamos todos da mesma forma, não importa a idade. Todos têm muita qualidade, têm as suas experiências. O mister Moreno é um treinador da casa, apoia-nos e transmite-nos confiança. Desde o primeiro dia me mostrou o que é o Vitória, é um treinador que me fez sentir o que é o clube e agradeço-lhe por isso."