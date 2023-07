André Silva e Jota com o pé quente no jogo-treino do V. Guimarães

Moreno dividiu o plantel em duas equipas num treino que foi aberto ao público.

A falta de jogadores da Oliveirense levou ao cancelamento do jogo com a equipa da II Liga, mas Moreno manteve a sessão aberta ao público. Apesar do calor que chegou a atingir os 31 graus, o treino deixou boas indicações.

Após alguns exercícios de finalização, o plantel foi dividido em duas equipas de onze para cada lado. De colete verde alinharam Bruno Varela (Gui), Jorge Fernandes, Manu, Ni Rodrigues, Maga, Diogo Sousa, Tiago Silva, Dani Silva, Afonso Freitas, Nelson da Luz (Rodrigo Duarte) e André Silva. No campo oposto, de preto, jogaram Charles (Rafa), Tounkara, Matheus Índio, Mikel Villanueva, Bruno Gaspar, Gonçalo Nogueira, Tomás Händel, João Mendes, Martim Alberto, Jota Silva e Safira.

André Silva e Jota Silva marcaram os dois golos da sessão.

Adeptos deram espectáculo

O calor convidava a uma ida à praia, mas cerca de 400 adeptos do Vitória compareceram na Academia do clube e assistiram ao treino de conjunto. E deram um verdadeiro espectáculo durante as cerca de duas horas que durou a sessão matinal, apoiando a equipa como se de um jogo se tratasse. Foram premiados com autógrafos e fotografias por parte dos jogadores.

Gui teve de deixar o relvado

O guarda-redes Gui pregou um enorme susto na segunda parte do treino de conjunto. No momento em que tentava evitar o golo de Jota Silva, o jovem de apenas 17 anos chocou com o avançado e ficou estendido no relvado, queixando-se de dores na perna direita. Depois de assistido pela equipa médica, foi rapidamente substituído pelo brasileiro Charles.

Safira com nota artística

Safira regressou ontem aos treinos sem limitações, depois de recuperar de dores musculares que o tinham impedido de trabalhar com os restantes companheiros, e mostrou que parte moralizado para esta época. Nos exercícios de finalização foi mesmo o mais certeiro, tendo marcado alguns golos com nota artística, que justificaram os aplausos dos adeptos.

Quarteto ficou à parte

Moreno Teixeira voltou a não contar com os médios Telmo Arcanjo e André André, entregues aos cuidados do departamento médico, mas hoje viajam para o Algarve, onde a equipa vai realizar o estágio de pré-época. Já o lateral-direito Alberto, mais um jovem requisitado à equipa B, e o ala Jota Pereira trabalharam à parte no campo número 5 da Academia do Vitória.