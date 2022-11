André Silva é a grande novidade do Vitória para a visita a Alvalade

Avançado brasileiro estava ausente desde 14 de agosto, na receção ao Estoril. Bruno Gaspar, internacional angolano, também sem competir desde agosto, foi convocado por Moreno Teixeira para o jogo com o Sporting.

Na antevisão da visita, este sábado, a Alvalade, Moreno Teixeira revelou que já conta André Silva, ausente da competição desde agosto. O avançado brasileiro é alternativa a Safira, que cumprirá um jogo de castigo. O outro ponta de lança disponível é Anderson. Bruno Gaspar também está na lista de eleitos do treinador do Vitória de Guimarães.

"O André regressa à convocatória, assim como o Bruno Gaspar que vai connosco para Lisboa", revelou Moreno na conferência que decorreu no auditório do Estádio D. Afonso Henriques.

Afonso Freitas e Zé Carlos, titulares nos últimos jogos, estão preparados para os obstáculos complicados que terão pela frente, como por exemplo Marcus Edwards?

"Só crescem com este tipo de adversários pela frente. É assim que os preparamos para o futuro do Vitória. Se jogarem, estarei muito confortável porque confio muito neles."



Contava nesta altura do campeonato ir a Alvalade à frente do Sporting, na tabela classificativa?

"Não, muito sinceramente não. É isto que encontramos em função dos resultados que cada equipa conseguiu até à décima primeira jornada. E quando digo que não contava não é por falta de confiança na nossa equipa, mas por reconhecer que pela qualidade do Sporting, pelo fantástico plantel e treinador que tem, imaginava que o Sporting estivesse noutros lugares. Mas a classificação é isto. Faz-nos ir a Alvalade com esta pontuação, com o Sporting atrás de nós, mas isso não é muito importante. Importante é perceber que temos um jogo para competir, para sermos nós, que teremos de ser uma equipa que vamos ter uma equipa muito boa pela frente, se não é a melhor, é das melhores do nosso campeonato"



Como é que o Vitória vai apresentar-se?

"Não queremos ser diferentes do que temos sido até agora. A única forma que o grupo tem de me desiludir é se formos diferentes do que temos sido, nunca por um passe errado ou um golo falhado em cima da linha. Só vou desiludir-me se não tivermos a coragem que temos demonstrado."



O Vitória não derrota um candidato ao título desde dezembro de 2019 - Sporting, em casa -, e fora, desde 2018, no Dragão. Dava-lhe gozo bater o sexto classificado e deixá-lo mais distante na tabela classificado?:

"Dá-me gozo ganhar, foi para isso que trabalhámos. Sabemos bem quem vamos encontrar, não nos iludimos pelo momento do Sporting. Se não é o melhor, o Rúben Amorim é um dos melhores treinadores portugueses. Não precisa da minhas palavras de conforto para nada. Poderemos e queremos conquistar mais três pontos, se não o conseguirmos que seja por mérito do adversário e não por receio nosso."



Jogos com o Braga e com o Benfica serviram de crescimento para a sua equia?

"Servem de referência, preparámos este jogo a falar um pouco desses dois encontros. A comunicação foi feita sobre um pouco o que aconteceu nesses dois jogos. A nossa reposta nesses dois jogos, que não ganhámos, obriga-nos a pensar que temos a obrigação de ir a casa do Sporting lutar para vencer o jogo. Se trazemos um ponto o três depois isso vemos."



Sporting levou Rochinha e Edwards do Vitória e está atrás na classificação...

"Quando me lembro que esses dois estavam cá na época passada, como outros, isso faz-nos pensar que estamos a trabalhar bem. Nós, grupo, família vitoriana. No jogo como Famalicão só apresentámos dois atletas que há um ano estiveram em Alvalade. Não é fácil ganhar jogos quando há uma reformulação tão grande. Mas não queremos que isso crie relaxamento, só estamos na décima primeira jornada, não ganhamos nada."