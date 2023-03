André Silva: as aulas de boxe que refrescam a mente e o modelo André André

André Silva reencontra o Arouca, onde marcou 20 golos em duas épocas e O JOGO seguiu pistas para conhecer o endiabrado avançado. Saco de pancada virou paixão diária. Aos 25 anos, André Silva deu um grande salto de Arouca para Guimarães, mas no íntimo e nas suas confidências com gente próxima estão a Champions, um Mundial e, mais tarde, o Brasileirão.

André Silva volta a reinar no ataque do Vitória, recuperando o potencial desmedido para fazer a diferença no castelo. Arrancou otimamente a temporada, definiu os dois primeiros triunfos da equipa na Liga, mas ainda no início de agosto seria travado por lesão, enfrentando um calvário de quase três meses sem competir. Entre muitos jogos falhados, perdeu a partida contra o Arouca, onde ganhou dimensão para ser reforço dos conquistadores, faturando 20 golos em duas campanhas.

Agora, sim, poderá reencontrar a antiga equipa, vivendo um momento transcendente, explicado pelas exibições e por um grande golo, bombardeado de fora da área, que contribuiu para o triunfo nos Açores, por 1-3. Para ele, são cinco triunfos em série, sempre a titular, apenas se desencontrou do Casa Pia, no único jogo que o Vitória não venceu neste ciclo.