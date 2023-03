André Silva após o Benfica-Vitória: "Não quisemos jogar só no contra-ataque"

Declarações de André Silva após o Benfica-Vitória (5-1) da 25ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Sabemos da dificuldade que é jogar aqui, em casa do Benfica. Tenho orgulho da equipa. Viemos para jogar, para representar o clube e quero agradecer a presença dos adeptos. Isso fica marcado no nosso coração. Fomos sempre atrás da vitória, não quisemos jogar só no contra-ataque."

Sobre o golo: "Fomos felizes na execução. Foi um bom passe, uma boa finalização. Foi o que procurámos sempre."

O que foi falado ao intervalo: "Disseram-nos para continuar a pressionar o Benfica, porque o V. Guimarães não veio para se esconder."

Luta europeia: "Sabemos o clube que representamos. Vimos de dois resultados negativos, mas vamos continuar a trabalhar. Remos um grupo com grande qualidade e queremos dar resposta contra o Paços".