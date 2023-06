André Oliveira "emocionado" por assinar contrato profssional pelo Vitória

Defesa de 1t anos assumiu um compromisso válido por três temporadas.

A SAD do Vitória de Guimarães anunciou, este sábado, que assinou um contrato profissional, válido para as próximas três temporadas, com André Oliveira.

Natural de Guimarães, o defesa de 17 anos cumpriu a temporada 2022/23 no escalão de sub-17. "Ao longo da temporada fui percebendo que os responsáveis confiavam e depositavam muitas expectativas em mim. Neste sentido, estava otimista que poderia assinar contrato profissional e assim dar continuidade, de uma forma mais segura, ao meu percurso no clube".

Um trajeto que começou bem cedo e cimenta uma ligação que vem do berço, atendendo a que é sócio desde que nasceu. ""Vivo estes momentos "de uma forma especial. É um momento que me deixa emocionado, porque quando somos vitorianos acabamos por sentir estas coisas de uma forma diferente. Assinar contrato é saber também que estou a orgulhar os meus pais, a minha família, que é vitoriana e vimaranense. É, acima de tudo, dizer-lhes que tem valido a pena os esforços", confidenciou.