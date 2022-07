André André voltou da Arábia Saudita com o futuro em aberto

Médio que no mercado de inverno foi cedido ao Al-Ittihad Jeddah está de férias, depois de uma época anormalmente longa. Tem contrato e é mais um caso para a SAD resolver.

Sem lugar nos planos para o plantel orientado por Pepa, mas ainda com dois anos de contrato, André André, 32 anos, representa, por estes dias, mais um dossiê para a administração da SAD do Vitória resolver, no âmbito do plano de redução da folha salarial que preside às opções para a planificação da nova temporada.

No mercado de inverno, o médio foi cedido ao Al-Ittihad Jeddah, emblema com o qual discutiu o título da Arábia Saudita: fez 14 jogos na caminhada que viria a terminar no segundo lugar, a dois pontos do Al Hilal, e regressou a Portugal sem notícia de que tenha sido acionada a cláusula de opção de compra do passe, acordada num milhão de euros.