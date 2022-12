André André recupera a duas semanas do dérbi, Villanueva está quase a voltar

Médio falhou os três jogos da Taça da Liga e, após os particulares com Benfica B e Estrela da Amadora, estará operacional para voltar, dia 30, em Vizela. Utilizado em dez jogos do campeonato, o mais experiente jogador do plantel de Moreno Teixeira lesionou-se na primeira parte da receção ao Marítimo, há pouco mais de um mês.

Uma boa notícia para a equipa técnica liderada por Moreno Teixeira e para todos os vitorianos: André André está totalmente recuperado de um traumatismo no joelho direito e, ontem de manhã, já treinou sem quaisquer limitações.

Ausente da competição desde 13 de novembro, quando na receção ao Marítimo se lesionou aos 16" - foi substituído por Tiago Silva, que, com um grande golo, resolveria, na segunda parte parte, o jogo da 13.ª jornada da Liga Bwin -, o médio, de 33 anos, falhou os três jogos do Grupo F da Taça da Liga em que o Vitória de Guimarães somou três empates e não atingiu o objetivo de qualificar-se para os quartos de final. Em Rio Maior, com o Vilafranquense (empate sem golos), no Estádio D. Afonso Henriques (2-2 com a B SAD, também da II Liga), e no Bessa, contra o Boavista (0-0), na passada segunda-feira.

Com 12 jogos - dez no campeonato e dois na Taça de Portugal - e 202 como jogador do Vitória, estando agora mais perto de entrar no top 15 da lista dos mais utilizados de sempre (ultrapassará Nuno Assis, que fez 207), André André aproveitará, certamente, para recuperar ritmo competitivo nos particulares que o Vitória vai realizar, contra duas equipas da II Liga, antes da visita a Vizela, no dia 30 deste mês, para a 14.ª jornada do campeonato. Amanhã, recebe o Benfica B, de Luís Castro, e na quinta-feira o Estrela da Amadora, de Sérgio Vieira.

Lameiras pronto, Mikel quase

Recuperado de uma gripe, que o impediu de defrontar o Boavista na segunda-feira, Rúben Lameiras voltou, ontem de manhã, ao trabalho sem limitações na Academia do Vitória. A recuperar de uma lesão muscular na coxa direita, Mikel Villanueva juntou-se a André Amaro no relvado, em treino condicionado. À tarde, Moreno Teixeira, Dani Silva e Safira estiveram no Centro Escolar de Urgezes. O treinador e os jogadores do Vitória participaram numa ação de promoção do livro "Era (e é) uma vez o Vitória", da autoria do escritor Paulo César Gonçalves e da ilustradora Catarina Peixoto.