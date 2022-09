André André reassume um papel determinante no V. Guimarães

Médio tem vindo a subir de rendimento desde que se estreou, na quarta jornada, contra o Casa Pia. No domingo, em Arouca, fez um jogo completo pela primeira vez

Quando André André foi reintegrado no plantel principal do Vitória, no princípio de agosto, Moreno Teixeira disse que o médio "representa muito para o clube, pelo passado, presente e pelo que pode dar no futuro". Depois de uma conversa com o presidente, António Miguel Cardoso, e com o jogador de 33 anos que se estreou pelo Vitória a 19 de agosto de 2012, contra o Sporting, o treinador da equipa vimaranense formulou o desejo que o médio ficasse "bem fisicamente para poder ser uma opção válida".