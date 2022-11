Declarações de André André, médio do V. Guimarães, após a derrota (3-0) em casa do Sporting, na ronda 12 do campeonato.

Vermelho a Afonso Freitas: "A expulsão mudou completamente a estratégia e o jogo. Sabíamos que ia ser difícil, mas tínhamos uma estratégia montada. Com a expulsão, complicou. De seguida, o Sporting faz dois golos e dificultou-nos as coisas."

Críticas à arbitragem: "O critério do árbitro... O Morita pode ser expulso na primeira jogada, com o Amaro. Foi uma entrada muito feia. Foi uma diferença de critérios um bocado grande. Se fosse ao contrário, expulsavam logo, mas o futebol é assim. Demos tudo. Gostávamos de ter saído com outro resultado, mas o caminho continua. Quarta-feira, temos mais um jogo importante, numa competição que nos diz muito e onde queremos passar."

Estratégia: "O Sporting é uma boa equipa. Jogando em casa, ainda mais. Tem muita profundidade no corredor direito, com o Porro. Estava a sair muito cruzamento e estávamos com as linhas baixas. Se não houvesse a expulsão, penso que podíamos ter feito coisas diferentes, mas o futebol não vive de ses, e o que é certo é que perdemos, aqui."

Futuro: "Temos de nos focar na quarta-feira, na Taça. Queremos chegar à próxima fase e é para isso que vamos trabalhar."