André André frustrado após derrota: "Não podemos ter este rótulo de meninos"

Declarações de André André, médio vimaranense, após o Boavista-V. Guimarães (2-1), jogo relativo à 27.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Em primeiro lugar, gostava de agradecer aos adeptos, que estiveram aqui em grande número e fazerem o 12 jogador. Sobre o jogo, houve uma primeira parte equilibrada. Nós [estávamos] com um bloco mais baixo, o Boavista vai uma vez à baliza e faz golo. Depois nós precipitámo-nos um pouco com bola. Na segunda parte, fomos o que costumamos ser, o Boavista faz um remate e faz o 2-1. Isto custa ser assim, mas são erros que não se pode cometer. Com um canto a nosso favor, levamos uma bola nas costas quando temos de estar a olhar para o jogo. Não pode ser isto da idade, nós a partir do momento em que somos seniores, é tudo igual. Não podemos ter este rótulo de meninos, não pode ser. Temos de estar concentrados o jogo todo e custa perder o jogo assim. Estávamos por cima do jogo, estávamos melhores e mais perto do segundo golo e saímos daqui frustrados. Isto tem de nos custar e temos de sentir isto".

Derrota é por culpa própria? "Sim, isto é um acumular de erros que temos cometido. O jogo são 90 minutos e temos de estar focados, não é saber que estamos melhores no jogo e deixarmo-nos acomodar. Assim custa e é frustrante sair daqui com a derrota".

Costuma alertar os seus colegas sobre essa necessidade de concentração? "Nós estamos alertados constantemente e depois os erros acontecem. Temos de estar focados, é frustrante conseguirmos o empate, procurarmos o segundo golo e termos oportunidades e depois há esse canto a nosso favor, sofremos e saímos daqui derrotados. Isto tem que mexer connosco, é frustrante".