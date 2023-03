André André fraturou o nariz durante Santa Clara-Vitória de Guimarães

Médio saiu no tempo de compensação do jogo deste domingo nos Açores, contra o Santa Clara

André André fraturou o nariz na parte final do jogo deste domingo, em Ponta Delgada. A lesão sofrida nos descontos do jogo contra o Santa Clara, na sequência de um lance com Costinha - viu cartão amarelo - deixa o experiente médio do Vitória de Guimarães em dúvida para a receção, sábado, ao Arouca.



Substituído por Matheus Índio devido à fratura no nariz, André André não necessitou de ser submetido a uma intervenção cirúrgica, mas ficou agora entregue ao departamento clínico. O médio que já não era titular desde o jogo com o Rio Ave, disputado no Estádio D. Afonso Henriques, no dia 7 de janeiro, ocupou a vaga de Tiago Silva, que cumpriu castigo frente aos açorianos.

A disponibilidade de André André para o encontro da 24.ª jornada, contra o Arouca, está dependente da evolução clínica ao longo da semana.