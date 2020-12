André André está completamente recuperado e de volta

O capitão do Vitória retomou os treinos sem restrições, enquanto Maddox tem problema muscular

Ausente nos últimos dois jogos, frente ao Santa Clara (Taça de Portugal) e Benfica (Taça da Liga), André André deverá voltar no reencontro com a equipa açoriana, para o campeonato.

O médio já se encontra totalmente recuperado de uma gastrenterite e retomou os treinos da equipa sem condicionalismos, tudo apontando para que o técnico João Henriques o inclua na convocatória para a deslocação aos Açores, a ser divulgada amanhã, domingo.

"Apesar do tamanho, é muito rato e inteligente em campo. Essa é uma das melhores armas dele", comentou o extremo Rochinha, num testemunho concedido à Liga, assumindo, sem rodeios, que o capitão tem enorme influência na equipa. Já Maddox deverá juntar-se ao grupo de baixas, constituído por Yann Bisseck, Wakaso, Mascarenhas, Mikel e Joseph, todos a recuperar de lesões, e ainda por Jonas Carls e Zié Ouattara, infetados com covid-19.

O extremo inglês queixou-se de um problema numa coxa no final do jogo com o Benfica e as dores persistem, sendo pouco provável que recupere a tempo do jogo com o Santa Clara. Com recurso a exames de diagnóstico, o departamento médico do Vitória determinará este sábado a lesão.