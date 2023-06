"André André é um tratado da bola, só quem treina com ele sabe a qualidade daquela criança"

Rui Pedro, avançado português do Olimpija Ljubljana, fez para O JOGO o relatório sobre o NK Celje, adversário que o Vitória vai defrontar na primeira etapa da Conference League. A primeira mão da eliminatória contra o segundo classificado da Liga eslovena de 2022/23 será disputada a 27 de julho, em Celje, e a segunda a 3 de agosto, no Estádio D. Afonso Henriques.

O Vitória jogará com o NK Celje, da Eslovénia, na segunda pré-eliminatória da Conference League. A primeira mão será a 27 de julho, em Celje - cidade que fica a 60 quilómetros da capital, Ljubljana -, e a segunda a 3 de agosto, no D. Afonso Henriques. O sorteio, realizado ontem na sede da UEFA, em Nyon (Suíça), ditou que os vitorianos vão defrontar o segundo classificado da I Liga eslovena em 2022/23, ganha pelo Olimpija Ljubljana.

No clube da capital há dois portugueses que contribuíram para a conquista do título e que continuam na equipa, agora orientada por João Henriques. Os heróis são David Sualehe, defesa luso-moçambicano que há duas épocas jogou na Académica, e Rui Pedro, avançado de 25 anos formado no FC Porto e que fez parte do plantel principal em 2016/17, tendo representado também Varzim, Granada, Leixões e Penafiel. "Vai ser uma eliminatória complicada. O Celje tem uma equipa agressiva, que também gosta de jogar. Eles podem melhorar em pontos onde não eram tão fortes, mas vão jogar contra o Vitória... Não é a mesma coisa do que defrontar adversários mais acessíveis da Liga eslovena. No entanto, o Vitória não pode facilitar, tem de os levar a sério", alerta Rui Pedro, acreditando que "se tudo correr normalmente, o Vitória passa a eliminatória. Não será com facilidade, mas é favorito", defende.