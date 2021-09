André André e o susto com Rochinha: "Tentámos logo ajudá-lo e no final já estava consciente"

Declarações do médio, depois do Vitória de Guimarães-Belenenses (0-0), referente à quinta jornada da Liga Bwin

Empate: "Custa muito aceitar este empate. Em todos os contactos marcava falta, duas expulsões, mas fomos uma equipa à Vitória. Com nove criámos as melhores oportunidades e temos que agradecer aos nossos adeptos. Foram incríveis. Foram mais do que o nosso 12.º jogador. Merecíamos outro resultado que não o empate."

Rochinha: "Bateram os dois com a cabeça, ele caiu, tentámos logo ajudá-lo e no final já estava consciente. Penso que já está tudo ok. Foi um susto e queríamos dedicar-lhe a vitória, mas pronto agora resta descansar e continuar com esta intensidade que tivemos durante o jogo todo."