André André: "Pepa dá-nos liberdade para não termos medo"

Médio e capitão do Vitória abordou o jogo de sábado com o Moreirense

Moreirense: "A preparação tem sido boa, estamos focados em ganhar o jogo, temos tido jogos em que temos sido constantes e temos tido boas exibições. No último jogo com o Sporting CP não conseguimos aquilo que queríamos, mas o grupo está confiante, temos demonstrado nos jogos, estamos a ter uma boa preparação e vamos estar prontos para ganhar o jogo."

Evolução da equipa: "Cada jogo que ganhamos vamos tendo mais confiança. O treinador dá-nos liberdade para não termos medo, para jogarmos aquilo que sabemos e que treinamos. Com a intensidade que temos colocado, sempre com uma pressão muito alta, agressivos, e uma equipa mais compacta, tudo ajuda para esse ponto."

Titular em todos os jogos: "Deve-se a muito trabalho, trabalho todos os dias para estar disponível e depois cabe ao treinador decidir. Vou ajudar sempre os meus companheiros em tudo e quero estar pronto para jogar o máximo de jogos possível."

Apoio dos adeptos: "Temos sentido o apoio em todos os jogos. Eles são o nosso 12.º jogador, carregam-nos para as vitórias e temos sentido isso. Quando estamos em inferioridade numérica, como aconteceu com o Belenenses SAD, quando estamos menos bem no jogo, eles começam-nos a puxar e a equipa volta outra vez ao de cima, ou no caso do Marítimo M., em que nos levaram à vitória. Eles sentem que estamos a ser uma equipa à Vitória e quando isso acontece, eles aí puxam ainda mais pela equipa. Nós vamos continuar a dar o máximo em todos os jogos e sabemos que podemos contar com eles para tudo e em todo o lado. Esperamos mais do mesmo por parte dos nossos adeptos, mais uma boa casa, que nos carreguem para mais uma vitória que nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Queremos que eles estejam em massa, com forte apoio, para nos ajudar a encurtar cada vez mais a distância para quem está acima na tabela."