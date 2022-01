André André deixa o Vitória e vai para o futebol árabe

André André ingressa no Al Ittihad

André André está de saída do Vitória de Guimarães, seguindo por empréstimo para o Al Ittihad.

O acordo inclui a opção de compra no final da temporada, com o clube da Arábia Saudita obrigado a pagar um milhão de euros caso pretenda ficar com o jogador de 32 anos, seduzido por um contrato amplamente vantajoso do ponto de vista financeiro.

Utilizado em 19 jogos esta temporada, tendo marcado dois golos, André André vê assim a SAD vitoriana cumprir o acordo feito aquando da renovação, de que o deixaria sair perante uma proposta interessante. Foi, aliás, o próprio jogador a solicitar a saída nesta altura e o Vitória aceitou o pedido.