André André após renovação com o V. Guimarães: "O trabalho ainda está a meio"

Capitão da formação comandada por João Henriques renovou com o emblema minhoto na sexta-feira, até 2024.

Renovação com o V. Guimarães: "Significa muito para mim. É um sinal de confiança do clube, de confiança nas minhas capacidades. Sinto-me muito feliz. O Vitória é o meu clube, é uma ligação que se criou desde 2012, uma ligação muito forte e estou muito feliz por ter renovado contrato."

André André é símbolo do clube: "Ao princípio, temos sempre esse sonho, queremos ser alguém com quem o clube e os adeptos se identifiquem e eu fiz e faço por isso. Temos sempre esse sonho, de ficar ligados ao clube como um jogador que deixa a sua marca com trabalho, com paixão que deixa dentro de campo e quando cheguei procurei fazer isso, mas sempre com humildade, não passando por cima de ninguém, sempre trabalhando no duro para que esse dia chegasse. Felizmente as coisas correm-me bem, sinto carinho dos adeptos e isso só me dá ainda mais força para trabalhar, continuar focado e atingir os melhores resultados tanto individuais como coletivos."

Trabalho por fazer: "Desde o início sempre prometi muito trabalho, empenho, ambição e paixão por aquilo que faço. Desde que cheguei aqui temos um título e gostava de conquistar mais pelo Vitória e vamos à procura disso. Sinto que o trabalho ainda está a meio. Sou uma pessoa muito ambiciosa, nunca estou satisfeito com nada e vou à procura de mais. Temos de procurar e querer sempre mais pois nunca estamos satisfeitos com nada."