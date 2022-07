André André analisa convites: médio não fará parte do plantel de Pepa

Devolvido pelo Al-Ittihad Jeddah, o médio não irá incorporar o grupo às ordens de Pepa.

De regresso a Portugal, após meia época de empréstimo ao Al-Ittihad Jeddah (Arábia Saudita), que prescindiu de acionar a opção de compra do passe fixada em um milhão de euros, André André poderá estar novamente na porta de saída. O médio não deverá incorporar o plantel às ordens de Pepa e, juntamente com a sociedade desportiva do Vitória, analisa alguns convites, não estando para já comprometido com qualquer clube.

Partir é uma forte possibilidade, mas a decisão final dependerá sempre do jogador, que ainda tem mais duas épocas de ligação aos minhotos, podendo, se assim entender, continuar no clube mesmo que não seja encaminhado para a equipa principal, como se verificou, no passado recente, com o avançado Estupiñán, posteriormente repescado com absoluto sucesso.

Mais difícil é o caso de Joseph Amoah. Sem competir em 2020/21 devido a uma delicada lesão, o médio ganês voltou a jogar pela equipa na ponta final da época passada e, naturalmente, não tem clubes à perna, apesar de ter tido um começo de carreira muito promissor, já pela equipa principal, sob o comando de Luís Castro. O contrato de Joseph termina em junho de 2023.